Стадион клуба "Наполи" переименовали в честь Марадоны

Легендарный игрок провел в итальянском клубе свои лучшие футбольные годы.

Муниципальная администрация города Неаполь официально переименовала стадион "Сан-Паоло", на котором проводит свои матчи футбольный клуб "Наполи" в честь бывшего футболиста и капитана этой команды Диего Марадоны.

Об этом сообщает Football Italia.

Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.

В официальном акте муниципальной администрации Марадона отмечен как – величайший футболист всех времен.

За "Наполи" Марадона выступал в свои лучшие футбольные годы с 1984 по 1991 год. За это время он дважды выигрывал чемпионат Италии (1986/87, 1989/90), Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

Отметим, что группа неаполитанских священников написала письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе с просьбой опротестовать данное решение городских властей. Представители духовенства предложили свой вариант названия – "Сан-Паоло-Марадона".

Стадион "Сан-Паоло" был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла.

Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

Отметим, Фокус подготовил большой обзор о жизни и смерти Диего Марадоны, лучшего футболиста ХХ века.