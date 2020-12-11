Луганская "Заря" завершила поражением выступление в Лиге Европы

"Черно-белые" проиграли в гостях португальской Браге со счетом 0:2.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы УЕФА луганская "Заря" проиграла в гостях португальской "Браге" со счетом 0:2. Об этом сообщает iSport.

Игра уже не имела турнирного значения для украинской команды – ранее "Заря" потеряла шансы попасть в плей-офф Лиги Европы, а "Брага" уже завоевала это право.

В первом тайме луганская команда смотрелась неплохо, создала ряд голевых моментов, но не реализовала их. Во второй половине поединка мяч в свои ворота забил игрок украинской команды Йоэль Абу Ханна (61 мин.). Через небольшой промежуток времени, на 68 минуте, второй мяч в ворота "Зари" забил вышедший на замену игрок "Браги" Рикарду Орта.

Итоговый результат – 2:0 в пользу португальцев.

"Заря" заняла в своем квартете Лиги Европы третье место с шестью очками. Группу выиграл английский "Лестер", который украинская команда обыграла в предыдущем туре.

Напомним, в поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов 9 декабря донецкий "Шахтер" расписал нулевую ничью с миланским "Интером". В параллельной игре "Реал" выиграл у "Боруссии" 2:0, что обеспечило "Шахтеру" выход в Лигу Европы.

Днем ранее, киевское Динамо киевское "Динамо" минимально одолело венгерский "Ференцварош" 1:0, также обеспечив себе участие в Лиге Европы весной следующего года.