На стадии группового этапа еврокубков украинские клубы суммарно заработали около 83 млн евро

Больше всех заработал "Шахтер" – 43 млн евро.

Выступавшие в групповых турнирах еврокубков киевское "Динамо", донецкий Шахтер "Шахтер" и луганская "Заря" суммарно заработали около 83 млн евро.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Больше всех заработал "Шахтер" – 43 млн евро. "Горняки" получили 14,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, 20,29 млн евро – за позиции в рейтинге УЕФА за 10 лет, 7,88 млн евро – за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы и еще 0,2 млн евро им достались маркетингового пула.

"Динамо" в общей сложности заработало 35 млн евро. 14,7 млн – за участие в групповом турнире Лиги чемпионов, 16 млн евро – по историческому рейтингу за 10 лет, 4 млн евро – за выступления на групповом этапе и выход в 1/16-ю Лиги Европы и 0,2 млн евро составили маркетинговые выплаты.

"Заря" заработала в групповом турнире Лиги Европы 4,69 млн евро, а вылетевшие на стадии квалификации "Колос" из Ковалевки и черниговская "Десна" заработали 540 и 280 тысяч евро соответственно.

Напомним, в поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов 9 декабря донецкий "Шахтер" расписал нулевую ничью с миланским "Интером". В параллельной игре "Реал" выиграл у "Боруссии" 2:0, что обеспечило "Шахтеру" выход в Лигу Европы.

Днем ранее, киевское Динамо киевское "Динамо" минимально одолело венгерский "Ференцварош" 1:0, также обеспечив себе участие в Лиге Европы весной следующего года.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы УЕФА луганская "Заря" проиграла в гостях португальской "Браге" со счетом 0:2.