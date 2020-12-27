Неожиданный поворот: Лопес-старший осыпал Ломаченко комплиментами

Он посоветовал украинцу поменять весовую категорию.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, Теофимо-старший неожиданно в комплиментарной форме высказался об украинце Василии Ломаченко.

Об этом он сказал в интервью PUNSH DRUNK BOXING.

"Думаю, что бой с Ломаченко очень помог моему сыну. Хочу поблагодарить Василия за эту возможность. Он замечательный спортсмен, который просто не смог побить моего сына. Вот и все", – сообщил Теофимо Лопес-старший.

Он добавил, что украинцу необходимо перейти в другую весовую категорию, где он, безусловно, добьется успеха.

"Мой совет Ломаченко: ему нужно вернуться во второй полулегкий вес, подготовиться к возвращению в легкий дивизион и победить всех этих молодых котят, которые там обитают. Уверен, что он может это сделать. У Ломаченко по-прежнему есть будущее", – заявил Теофимо Лопес-старший.

Отметим, сам Василий Ломаченко недавно заявил, что не будет менять весовую категорию после проигрыша Теофимо Лопесу в объединительном поединке.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.