Донецкий “Шахтер” ярко поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

В клипе снялись директор "Шахтера" Дарио Срна, главный тренер Луиш Каштру и игроки клуба.

"Несмотря на сложности в этом году, следующий год встречаем с высоко поднятой головой", — сказал Срна в начале ролика.

Участниками видеоролика стали также семьи футболистов, сообщается в видео опубликованного на YouTube на страничке клуба.

В кадре появляются Андрей Пятов, Додо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Валерий Бондарь.

На видео запечатлены яркие моменты матчей, а также вручение новогодних подарков детям. Игроки клуба наряжали новогоднюю елку и вырезали из бумаги снежинки. Завершает видео главный тренер — португалец Луиш Каштру с бокалом шампанского.

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Донецкий "Шахтер" — действующий чемпион Украины. В нынешнем сезоне Премьер-лиги клуб занимает 2 место. Лидер — киевское "Динамо".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что игрок "Шахтера" Виктор Коваленко может перейти в итальянскую "Аталанту". Трансфер может произойти в январе следующего года.

Также экс-капитан "горняков" Тайсон перейдет в бразильский "Интернасьональ". Скорее всего, это случится через 5 месяцев, так как у бразильца еще действует контракт с донецким клубом.

Ранее донецкий клуб узнал своих соперников в Лиге Европы.