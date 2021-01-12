Люди несправедливо забыли о Ломаченко, – Лопес

Американец заявил, что украинец победит всех бойцов в легком весе, кроме его самого.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес раскритиковал болельщиков, которые перестали поддерживать Василия Ломаченко после поражения в бою с ним.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Люди несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время, но почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл?", – сказал Лопес.

Он напомнил, что украинец потерпел поражение не от боксера со средними навыками.

"Ломаченко потерпел поражение не от мешка, он дрался против бойца, который обладает отличными навыками. У меня оказались самые большие яйца в легком весе. Знаете почему? Потому что я вышел на бой, несмотря на то, в какую цену это обошлось. Я потерял от 800 тысяч до 1 миллиона долларов, но я сделал ставку, ведь я постоянно рискую в своей жизни. Это главное, ради этого я и живу", – сказал Лопес.

Американец также заявил, что Ломаченко способен победить всех бойцов в легком весе, кроме его самого.

"Я думаю, многим нужно отдать должное Ломаченко. Я считаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на второе место в легком весе", – сказал Лопес.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что не будет проводить реванш против украинца и посоветовал ему отправиться в нижний дивизион.