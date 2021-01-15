Звезда "Барселоны" Яя Туре будет тренировать донецкий "Олимпик"

Экс-игрок "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Металлурга" возвращается в УПЛ.

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Барселоны" войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Об этом сообщил президент футбольного клуба Владислав Гельзин, передает Metaratings.

"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", он передаст нынешним футболистам "Олимпика", — сказал Гельзин.

По его словам, сроки контракта с Яя Туре еще обсуждаются.

"19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать", — подтвердил президент "Олимпика".

Отметим, в 2003-2005 годах Яя Туре играл за донецкий клуб "Металлург".

Напомним, ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам. Тем временем, в рамках подготовки ко второй части сезона, киевское "Динамо" отправилось на первый зимний подготовительный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.