"Динамо" уступило польской "Легии" в первом матче на сборах в ОАЭ (видео)

30-летний игрок польской команды Томаш Пекгарт забил два сухих мяча в первом тайме.

Киевское "Динамо" провело первый товарищеский матч на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником украинского клуба выступила варшавская "Легия", которая одержала победу со счетом 2:0.

Об этом сообщает iSport.

Оба мяча в первом тайме забил 30-летний игрок польской команды Томаш Пекгарт. На 29-й минуте он замкнул ударом мяча головой подачу с фланга, а через четыре минуты реализовал 11-метровый.

У киевских футболистов в первом тайме Беньямин Вербич попал в штангу, а во втором хорошие моменты не реализовали Карлос де Пена и Владислав Супряга.

Еще в одном эпизоде перекладина спасла "Динамо" от третьего гола.

Таким образом, "бело-синие" потерпели поражение в первом матче календарного года.

Наставник "бело-голубых" Мирча Луческу выпустил на поле такой состав:

1-й тайм: Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин

2-й тайм: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, де Пена, Дуэлунд, Родригес, Супряга.

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Напомним, ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам.