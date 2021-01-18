"Динамо" поступилося польській "Легії" в першому матчі на зборах в ОАЕ (відео)

30-річний гравець польської команди Томаш Пекгарт забив два сухих м'ячі в першому таймі.

Київське "Динамо" провело перший товариський матч на тренувальному зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Суперником українського клубу виступила варшавська "Легія", яка здобула перемогу з рахунком 2: 0.

Про це повідомляє iSport.

Обидва м'ячі в першому таймі забив 30-річний гравець польської команди Томаш Пекгарт. На 29-й хвилині він замкнув ударом м'яча головою подачу з флангу, а через чотири хвилини реалізував 11-метровий.

У київських футболістів в першому таймі Беньямін Вербич потрапив у штангу, а в другому хороші моменти не реалізували Карлос де Пена і Владислав Супряга.

Ще в одному епізоді перекладина врятувала "Динамо" від третього голу.

Таким чином, "біло-сині" зазнали поразки в першому матчі календарного року.

Наставник "біло-блакитних" Мірча Луческу випустив на поле такий склад:

1-й тайм: Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Вербич, Циганков, Бєсєдін

2-й тайм: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Шепелев, де Пена, Дуелунд, Родрігес, Супряга.

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Нагадаємо, асистент головного тренера київського "Динамо" з фізпідготовки Дієго Лонго розірвав контракт з клубом і відправився на батьківщину в Італію. Таке рішення він прийняв у звʼязку з сімейними обставинами.