WBO разрешит Джошуа отложить бой с Усиком ради поединка с Фьюри, – источник

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) решила не чинить препятствий в организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает портал Boxing Scene со ссылкой на свои источники.

Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, и поэтому Джошуа должен был, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула, чтобы встретиться с Фьюри.

Теперь же, WBO не будет требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Издание отмечает, что украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс.

Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Напомним, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинский супертяжеловес Александр Усик хочет получить 2,71 миллиона долларов за то, чтобы отстрочить обязательную защиту титула WBO и позволить Джошуа сразиться с Тайсоном Фьюри.

Отметим, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.