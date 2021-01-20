WBO дозволить Джошуа відкласти бій з Усиком заради поєдинку з Ф'юрі, — джерело

Усик — обовʼязковий претендент на пояс WBO, яким володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) вирішила не перешкоджати організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій категорії між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє портал Boxing Scene з посиланням на свої джерела.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, і тому Джошуа повинен був, або захистити його з українцем, або відмовитися від титулу, щоб зустрітися з Ф'юрі.

Тепер же, WBO не вимагатиме, щоб Джошуа негайно захистив свій титул з Олександром Усиком.

Видання зазначає, що українець може побитися за тимчасовий титул WBO із британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Ф'юрі зобов'яжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс.

Якщо ж цього не станеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в надважкій категорії.

Нагадаємо, промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що український суперважкоатлет Олександр Усик хоче отримати 2,71 мільйона доларів за те, щоб відтермінувати обов'язковий захист титулу WBO і дозволити Джошуа битися з Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, Олександр Усик посів п'яте місце онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua перше місце — у групі "Кумири". За нього віддали 2 184 читацьких голосів.