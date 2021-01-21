Возможный будущий соперник Усика заявил об уверенности в своей победе

Усик и Джойс уже встречались в рамках полупрофессиональной лиги. Тогда, в пятираундовом бою, украинец победил решением судей.

Британский супертяжеловес Джо Джойс, который возможно станет следующим соперником Александра Усика, считает, что спокойно победит украинского боксера.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу IFL TV.

В 2013 году боксеры уже встречались в рамках полупрофессиональной лиги. Тогда украинец победил Джойса решением судей в пятираундовом бою.

"Это был хороший, увлекательный поединок, мы устроили ряд разменов. Бой получился достаточно близким. Он продлился все пять раундов, и все они были наполнены действиями. Теперь мы можем подраться 12 раундов", – сказал Джойс.

Он добавил, что сейчас ситуация поменялась, и следующий поединок с украинцем пройдет по другому сценарию.

"Почему я верю в победу над Усиком? Потому что ему придется иметь со мной дело в течение 12 раундов, а не пяти. И мы будем драться в перчатках для профессионалов. Конечно, навыки, которые я приобрел на своем пути, тоже принесут мне дивиденды. Я проведу лучший лагерь, буду спарринговать с левшами, поэтому буду готов", – сказал Джойс.

Отметим, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс.

Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Александр Усик подтвердил, что ведет переговоры о следующем бое, однако не рассказал, с кем именно.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.