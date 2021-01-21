Можливий майбутній суперник Усика заявив про впевненість у своїй перемозі

Усик і Джойс уже зустрічалися в рамках напівпрофесійної ліги. Тоді, у п'ятираундному бою, українець переміг за рішенням суддів.

Британський суперважковик Джо Джойс, який можливо стане наступним суперником Олександра Усика, уважає, що спокійно переможе українського боксера.

Про це він сказав в інтервʼю YouTube-каналу IFL TV.

У 2013 році боксери вже зустрічалися в рамках напівпрофесійної ліги. Тоді українець переміг Джойса рішенням суддів у пʼятираундному бою.

"Це був хороший, захоплюючий поєдинок, ми влаштували ряд обмінів. Бій вийшов досить близьким. Він тривав усі пʼять раундів, і всі вони були наповнені діями. Нині ми можемо побитися 12 раундів", — сказав Джойс.

Він додав, що наразі ситуація змінилася, і наступний поєдинок з українцем пройде за іншим сценарієм.

"Чому я вірю в перемогу над Усиком? Тому що йому доведеться мати зі мною справу протягом 12 раундів, а не пʼяти. І ми будемо битися в рукавичках для професіоналів. Звичайно, навички, які я набув на своєму шляху, теж принесуть мені дивіденди. Я проведу кращий табір, буду спарингувати з лівшами, тому буду готовий", — сказав Джойс.

Зазначимо, що Олександр Усик є обовʼязковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Фʼюрі і тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обовʼязковий захист проти Олександра Усика.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Фʼюрі зобовʼяжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс.

Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Олександр Усик підтвердив, що веде переговори про наступний бій, проте не розповів, з ким саме.

Нагадаємо: Олександр Усик виявився на пʼятому місці онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua і на першому місці — у групі "Кумири". За нього віддали 2184 читацьких голоси.