Биатлон: Украина заняла восьмое место в женской эстафете в Антхольце
Победу в гонке завоевала сборная России.
24 января в итальянском Антхольце прошла женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной финишировала восьмой. Об этом сообщает Суспільне.
Победу в гонке на последней стрельбе получила Россия, усилиями Ульяны Кайшевой смогла обогнать немку Франциску Пройсс. Трее место — у команды Франции.
Первый этап Вита Семеренко завершила на седьмом месте, с отставанием в 46 секунд. Второй этап — Юлия Джима завершила свой этап восьмой. Валентина Семеренко удержала восьмое место, но почти вдвое увеличила отставание от лидеров.
На последнем круге гонки Елена Пидгрушная ехала в группе с чешкой Харватовой, швейцаркой Гекко и шведкой Анной Эберг. Только фотофиниш определил место Украины — Пидгрушная вырвала восьмое место в Швейцарии, но проиграла седьмое место Швеции.
Результаты эстафеты:
- Россия 1:07:32.4
- Германия +11.0
- Франция +21.2
- Италия +40.5
- Беларусь +46.5
- Норвегия +59.6
- Швеция +1:09.7
- Украина +1:09.9
Напомним, Юлия Джима 21 января выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.
Недавно украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке в Кубке IBU.