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Биатлон: Украина заняла восьмое место в женской эстафете в Антхольце

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спорт, биатлон, женская эстафета, Антхольц, семеренко, джима, пидгрушная
Фото: Суспільне

Победу в гонке завоевала сборная России.

24 января в итальянском Антхольце прошла женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной финишировала восьмой. Об этом сообщает Суспільне.

Победу в гонке на последней стрельбе получила Россия, усилиями Ульяны Кайшевой смогла обогнать немку Франциску Пройсс. Трее место — у команды Франции.

Первый этап Вита Семеренко завершила на седьмом месте, с отставанием в 46 секунд. Второй этап — Юлия Джима завершила свой этап восьмой. Валентина Семеренко удержала восьмое место, но почти вдвое увеличила отставание от лидеров.

На последнем круге гонки Елена Пидгрушная ехала в группе с чешкой Харватовой, швейцаркой Гекко и шведкой Анной Эберг. Только фотофиниш определил место Украины — Пидгрушная вырвала восьмое место в Швейцарии, но проиграла седьмое место Швеции.

Результаты эстафеты:

  1. Россия 1:07:32.4
  2. Германия +11.0
  3. Франция +21.2
  4. Италия +40.5
  5. Беларусь +46.5
  6. Норвегия +59.6
  7. Швеция +1:09.7
  8. Украина +1:09.9

Напомним, Юлия Джима 21 января выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Недавно украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке в Кубке IBU.