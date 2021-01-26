Суркис о Блохине: Если бы он мог себя поцеловать, то поцеловал бы

Президент киевского "Динамо" считает, что у легенды украинского футбола непростой характер.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью интернет-изданию ГОРДОН поделился своим мнением о легенде украинского футбола, бывшем тренере "Динамо" и сборной Украины Олеге Блохине.

"Он – кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер. Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. То, что я буду говорить, может многим не понравиться. Но вы меня не переделаете. Я говорю так, как думаю. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин – такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", – сказал Суркис.

Президент "Динамо", вместе с тем, отметил большие заслуги Блохина, вспомнив выступления национальной сборной под его началом.

"Он добился того, что впервые в истории сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Какая разница, как он этого добился? Это праздник был…Когда его мой брат представлял в качестве главного тренера сборной, Блохин сказал: "Мы выйдем с первого места". Я тогда на задней парте сидел. Помню, подумал: "Он с ума сошел, блин?" Он вышел с первого места. Он попал на чемпионат мира", – сказал Суркис.

Также функционер вспомнил, назначение Блохина на пост главного тренера "Динамо" и его работу на этом посту.

"Я встретился с Олегом Владимировичем у себя дома. Он был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто?" Он мне говорит: "Это моя мечта. Все прошли этот путь, и я хочу его пройти". Мы все проговорили, и он побежал в Федерацию футбола. Думаю, даже помчался. Он там, наверное, тоже многим надоел – у него непростой характер. Его легко отпустили", – сказал Суркис.

По его мнению, в "Динамо" у Блохина во многом не сложилось из-за обстоятельств, связанных с его здоровьем. В 2012 году у него был диагностирован тромбоз левой сонной артерии, он перенес операцию.

"Может, у него бы и получилось. Но то, что с ним случилось. Вы знаете, что мы сразу помогли: вытащили его. Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украине. Вы же сами понимаете. Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что Динамо не может занимать четвертое место. Можно проиграть чемпионат один, второй, третий, четвертый, пятый. Но люди видят борьбу", – сказал Суркис.

"Он сейчас работает в Федерации футбола. Если он помогает и работает на благо футбола – честь ему и хвала", – подытожил президент киевского "Динамо".

Напомним, в декабре Олег Блохин был награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством.