Суркіс про Блохіна: Якби він міг себе поцілувати, то поцілував би

Президент київського "Динамо" вважає, що у легенди українського футболу непростий характер.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю інтернет-виданню ГОРДОН поділився своєю думкою про легенду українського футболу, колишнього тренера "Динамо" і збірної України Олега Блохіна.

"Він — кумир юності. Забивав такі м'ячі. Він для мене таким, напевно, і залишиться. Але у нього такий характер. Він якби міг себе поцілувати, він би поцілував. Те, що я буду говорити, може багатьом не сподобатися. Але ви мене не переробите. Я говорю так, як думаю. Є такий вислів: "Сам би себе поцілував в одне місце". Так ось, Олег Блохін — такий самий. Але я до нього ставлюся з величезною повагою", — сказав Суркіс.

Президент "Динамо", водночас, підкреслив великі заслуги Блохіна, згадавши виступ національної збірної під його керівництвом.

"Він домігся того, що вперше в історії збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату світу із футболу. Яка різниця, як він цього домігся? Це свято було... Коли його мій брат уявляв головним тренером збірної, Блохін сказав:" Ми вийдемо з першого місця". Я тоді на задній парті сидів. Пам'ятаю, подумав: "Він з глузду з'їхав, блін?" Він вийшов із першого місця. Він потрапив на чемпіонат світу", — сказав Суркіс.

Також функціонер згадав, призначення Блохіна на посаду головного тренера "Динамо" та його роботу на цій посаді.

"Я зустрівся з Олегом Володимировичем у себе вдома. Він був тренером збірної. Кажу: "Є така пропозиція. Якщо не ви, то хто?" Він мені каже: "Це моя мрія. Усі пройшли цей шлях, і я хочу його пройти". Ми все обговорили, і він побіг до Федерації футболу. Думаю, навіть помчав. Він там, напевно, теж багатьом набрид — у нього непростий характер. Його легко відпустили", — сказав Суркіс .

На його думку, у "Динамо" у Блохіна багато в чому не склалося через обставини, пов'язані з його здоров'ям. У 2012 році у нього діагностували тромбоз лівої сонної артерії, він переніс операцію.

"Може, у нього б і вийшло. Але те, що з ним сталося. Ви знаєте, що ми відразу допомогли: витягли його. Але коли команда дійшла до четвертого місця в чемпіонаті України. Ви ж самі розумієте. Він може на мене ображатися, але треба ображатися тільки на самого себе: якщо ти берешся, ти повинен розуміти, що Динамо не може посідати четверте місце. Можна програти чемпіонат один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але люди бачать боротьбу", — сказав Суркіс.

"Він зараз працює у Федерації футболу. Якщо він допомагає та працює на благо футболу — честь йому і хвала", — підсумував президент київського "Динамо".

Нагадаємо, у грудні Олег Блохін був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня за видатні особисті заслуги перед Українською державою.