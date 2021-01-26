"Челси" назначил Томаса Тухеля главным тренером команды

На посту главного тренера лондонской команды Тухель сменил отправленного недавно в отставку Фрэнка Лэмпарда.

Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о назначении Томаса Тухеля главным тренером команды.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

47-летний немецкий специалист подписал контракт на 1, 5 года с возможностью продления.

На посту главного тренера лондонской команды Тухель сменил отправленного недавно в отставку Фрэнка Лэмпарда.

Томас Тухель поделился эмоциями от назначения в лондонский клуб.

"Я хотел бы поблагодарить "Челси" за оказанное мне и моему штабу доверие. Мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лэмпардом, и его наследие в "Челси". В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и стать участником самого захватывающего футбольного чемпионата. Я благодарен за то, что стал частью семьи "Челси" – ощущения потрясающие!" – сказал Тухель для клубного сайта.

Предыдущим местом работы Тухеля был ПСЖ, который он дважды привел к выигрышу чемпионата Франции. Столько же раз команда выиграла Суперкубок Франции, по разу – Кубок Франции и Кубок французской лиги. С дортмундской "Боруссией" он выиграл Кубок Германии.

Отметим, одно время ходили слухи, что на смену Лэмпарду может прийти наставник сборной Украины, а в прошлом игрок "Челси", Андрей Шевченко. Однако позже, британское издание The Independent опубликовала список вероятных кандидатов на пост главного тренера лондонцев и места Шевченко в нем не нашлось.