"Челсі" призначив Томаса Тухеля головним тренером команди

На посту головного тренера лондонської команди Тухель змінив Френка Лемпарда, якого нещодавно відправили у відставку.

Лондонський футбольний клуб "Челсі" оголосив про призначення Томаса Тухеля головним тренером команди.

Про це повідомила прес-служба футбольного клубу.

47-річний німецький фахівець підписав контракт на 1,5 роки з можливістю продовження.

На посту головного тренера лондонської команди Тухель змінив Френка Лемпарда, якого нещодавно відправили у відставку .

Томас Тухель поділився емоціями від призначення в лондонський клуб.

"Я хотів би подякувати "Челсі" за надану мені і моєму штабові довіру. Ми всі дуже поважаємо роботу, виконану Френком Лемпардом, і його спадщину в "Челсі". Водночас мені дуже хочеться познайомитися зі своєю новою командою і стати учасником найбільш захопливого футбольного чемпіонату. Я вдячний за те, що став частиною сімʼї "Челсі" — відчуття приголомшливі! " — сказав Тухель для клубного сайту.

Попереднім місцем роботи Тухеля був ПСЖ, який він двічі привів до виграшу чемпіонату Франції. Стільки ж разів команда виграла Суперкубок Франції, по разу — Кубок Франції та Кубок французької ліги. З дортмундським клубом "Боруссія" він виграв Кубок Німеччини.

Зазначимо, свого часу ширилися чутки, що на зміну Лемпарду може прийти наставник збірної України, а в минулому — гравець "Челсі", Андрій Шевченко. Однак пізніше, британське видання The Independent опублікувало список імовірних кандидатів на пост головного тренера лондонців і місця для Шевченка в ньому не знайшлося.