Коваленко перейдет в "Аталанту" с 1 февраля, – Sky Sport Italia

За разорванный досрочно контракт "Шахтер" получит от итальянского клуба 1 миллион евро.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту" с 1 февраля. Об этом сообщает итальянское издание Sky Sport Italia.

Контракт Коваленко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года, однако итальянцы не намерены ждать и готовы заплатить "горнякам" за трансфер. За разорванный досрочно контракт игрока "Шахтер" получит от итальянского клуба 1 миллион евро.

В "Аталанте" хотят, чтобы украинец получил время на адаптацию в новой команде. В этом ему может помочь еще один украинец, выступающий за итальянскую команду, Руслан Малиновский.

Виктор Коваленко ранее находился в орбите внимания нескольких известных клубов, в частности лиссабонской "Бенфики" и московского "Спартака".

В текущем сезоне Коваленко забил четыре мяча в восьми матчах украинской премьер-лиги.

Отметим, по информации издания Prima Bergamo, итальянский клуб никогда и никому не платит больше 2 миллионов евро в год, так же будет и в случае с 24-летним украинцем.