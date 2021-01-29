Коваленко перейде в "Аталанту" з 1 лютого, — Sky Sport Italia

За розірваний достроково контракт "Шахтар" отримає від італійського клубу 1 мільйон євро.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко перейде в італійську "Аталанту" з 1 лютого. Про це повідомляє італійське видання Sky Sport Italia.

Контракт Коваленко з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року, однак італійці не мають наміру чекати і готові заплатити "гірникам" за трансфер. За розірваний достроково контракт гравця "Шахтар" отримає від італійського клубу 1 мільйон євро.

В "Аталанті" хочуть, щоб українець отримав час на адаптацію в новій команді. У цьому йому може допомогти ще один українець, який виступає за італійську команду, Руслан Маліновський.

Віктор Коваленко раніше знаходився в орбіті уваги кількох відомих клубів, зокрема лісабонської "Бенфіки" і московського "Спартака".

У поточному сезоні Коваленко забив чотири м'ячі у восьми матчах української прем'єр-ліги.

Зазначимо, за інформацією видання Prima Bergamo, італійський клуб ніколи і нікому не платить більше 2 мільйонів євро на рік, так само буде і з 24-річним українцем.