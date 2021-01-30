Украинец Артем Прима завоевал "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Для 33-летнего спортсмена это вторая победа в карьере в официальных мировых стартах.

Украинский спортсмен Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).

Об этом сообщила Федерация биатлона Украины.

Биатлонист обошел чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды и представителя Норвегии Хаварда Богетвейта на 12,5 секунды, они заняли второе и третье места соответственно.

Для 33-летнего Примы из Чернигова это вторая победа в карьере в официальных мировых стартах. Первая была одержана также на чемпионате Европы в 2011 году: в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна (Италия).

Завтра, 31 января, открытый чемпионат Европы завершится одиночным микстом и смешанной эстафетой.

Результаты гонки:

1. Артем Прима (Украина);

2. Михал Крчмарж (Чехия);

3. Ховард Богетвейт (Норвегия);

…

17. Богдан Цымбал (Украина);

21. Артем Тищенко (Украина).

Напомним, 21 января украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. А 27 января украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону.