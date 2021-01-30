Українець Артем Прима здобув "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону

Для 33-річного спортсмена це друга перемога в кар'єрі в офіційних світових стартах.

Український спортсмен Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить в місті Душники-Здруй (Польща).

Про це повідомила Федерація біатлону України.

Біатлоніст обійшов чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди і представника Норвегії Хаварда Богетвейта на 12,5 секунди, вони посіли друге і третє місця відповідно.

Для 33-річного Прими з Чернігова це друга перемога в кар'єрі в офіційних світових стартах. Перша була здобута також на чемпіонаті Європи в 2011 році: в індивідуальній гонці в Ріднау-валь-Ріданна (Італія).

Завтра, 31 січня, відкритий чемпіонат Європи завершиться одиночним мікст і змішаної естафетою.

Результати гонки:

1. Артем Прима (Україна);

2. Міхал Крчмарж (Чехія);

3. Ховард Богетвейт (Норвегія);

...

17. Богдан Цимбал (Україна);

21. Артем Тищенко (Україна).

Нагадаємо, 21 січня українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубка світу в італійському Антхольц-Антерсельві. А 27 січня українська біатлоністка Анастасія Меркушина завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону.