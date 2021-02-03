Первая ракетка Украины не смог одолеть американца во втором круге турнира в Мельбурне

Украинец за 1 час 23 минуты проиграл шестому сеянному Райлилу Опелке – 6:7 (8), 4:6.

Украинский теннисист, первая ракетка Украины Сергей Стаховский покидает турнир ATP "Great Ocean Road Open", проходящий в австралийском в Мельбурне.

Об этом сообщает iSport.

Во втором круге украинец уступил шестому сеянному Райлилу Опелке из США – 6:7 (8), 4:6

Поединок длился 1 час 23 минуты. По ходу встречи украинец подал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и ни разу не заработал брейк-поинт. Его соперник 17 раз подал навылет, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал один из 3-х брейк-поинтов.

Напомним, в первом круге турнира Great Ocean Road Open Сергей Стаховский в упорной борьбе победил россиянина Романа Сафиуллина – 6:7(5), 6:4, 6:3. Сейчас 35-летний украинец занимает 201-е место в рейтинге ATP. На этом турнире он готовился к участию на Australian Open-2021, куда пробился впервые с 2016 года. Турнир Большого шлема стартует 8 февраля.