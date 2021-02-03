Перша ракетка України не зміг здолати американця в другому колі турніру в Мельбурні

Українець за 1 годину 23 хвилини програв шостому сіяному Райлілу Опелке — 6: 7 (8), 4: 6.

Український тенісист, перша ракетка України, Сергій Стаховський залишає турнір ATP "Great Ocean Road Open", що проходить в австралійському Мельбурні.

Про це повідомляє iSport.

У другому колі українець поступився шостому сіяному Райлілу Опелке із США — 6: 7 (8), 4: 6

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. По ходу зустрічі українець подав 8 ейсів, зробив 4 подвійні помилки і ні разу не заробив брейк-поінт. Його суперник 17 разів подав навиліт, 1 раз помилився при введенні м'яча в гру і реалізував один з 3-х брейк-поінтів.

Нагадаємо: у першому колі турніру Great Ocean Road Open Сергій Стаховський у впертій боротьбі переміг росіянина Романа Сафіулліна — 6: 7 (5), 6: 4, 6: 3. Наразі 35-річний українець посідає 201-е місце в рейтингу ATP. На цьому турнірі він готувався до участі на Australian Open-2021, куди пробився вперше з 2016 року. Великий шолом стартує 8 лютого.