Цыганков попал в топ-10 самых дорогих атакующих полузащитников Лиги Европы

Нашего футболиста оценивают в 24 млн евро.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков попал в топ-10 самых дорогих правых атакующих полузащитников плей-офф Лиги Европы.

Об этом сообщает transfermarkt.de.

Цыганков также стал единственным представителем украинских клубов, попавших в общий рейтинг 100 самых дорогих исполнителей Лиги Европы.

Нашего футболиста оценивают в 24 млн евро. В рейтинге он делит с коллегами-футболистами 93-96 места.

Отметим, Виктор Цыганков стал лучшим футболистом украинской Премьер-лиги (УПЛ) 2020 года по версии "Команды 1".

Он набрал 197 очков, опередив прошлогоднего победителя – Тайсона из донецкого "Шахтера", который занял второе место. На третьей позиции в этом году – форвард ФК "Олимпик" Захеди Шахаб.

Напомним, украинский полузащитник киевского "Динамо", один из лидеров команды Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала".