Циганков потрапив в топ-10 найдорожчих атакуючих півзахисників Ліги Європи

Нашого футболіста оцінюють у 24 млн євро.

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков потрапив в топ-10 найдорожчих правих атакуючих півзахисників плей-офф Ліги Європи.

Про це повідомляє transfermarkt.de.

Циганков також став єдиним представником українських клубів, який потрапив у загальний рейтинг 100 найдорожчих футболістів Ліги Європи.

Нашого футболіста оцінюють у 24 млн євро. У рейтингу він ділить з колегами-футболістами 93-96 місця.

Відзначимо, Віктор Циганков став найкращим футболістом української Прем'єр-ліги (УПЛ) 2020 року версії "Команди 1".

Він набрав 197 очок, випередивши торішнього переможця — Тайсона з донецького "Шахтаря", який посів друге місце. На третій позиції в цьому році — форвард ФК "Олімпік" Захеді Шахаб.

Нагадаємо, український півзахисник київського "Динамо", один з лідерів команди Віктор Циганков потрапив в сферу інтересів мадридського "Реала".