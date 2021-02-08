После выхода со скамейки запасных аргентинец забил гол через 136 секунд.

"Барселона" в гостях выиграла у "Бетиса" со счетом 3:2. Каталонцы начали игру без капитана Лионеля Месси. В первом тайме они много владели мячом, но их атаки не давали результата. Соперник же в своих немногочисленных контрвыпадах сумел отличиться: на 38-й минуте Борха Иглесиас замкнул фланговую передачу.

Во втором тайме на поле появился Месси, и игра "Барселоны" преобразилась. На 59-й минуте Месси сравнял счет. На 68-й минуте каталонцы вышли вперед – Виктор Руис срезал мяч в собственные ворота. Но на 75-й минуте он реабилитировался: переиграл всех после подачи со штрафного и сравнял счет. Решающий гол забил на 87-й минуте молодой полузащитник "Барселоны" Тринкан.

Забив мяч, Месси установил новый личный рекорд. Он стал автором гола спустя 136 секунд после выхода на замену. После начала игры со скамейки запасных Месси забил 27 голов за свою карьеру.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 26 матчах за "Барселону" во всех турнирах, забил 17 голов. Его контракт с клубом заканчивается летом этого года. По информации СМИ, аргентинец может перейти в "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Сити".

Сам Месси заявил, что не общается с другими клубами по поводу возможного перехода. А главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что для именитого аргентинца пришло время покинуть "Барселону".