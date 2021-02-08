Після виходу з лави запасних аргентинець забив гол через 136 секунд.

"Барселона" в гостях виграла у "Бетіса" з рахунком 3:2. Каталонці почали гру без капітана Ліонеля Мессі. У першому таймі вони багато володіли м'ячем, але їх атаки не давали результату. Суперник же в своїх нечисленних контрвипадах зумів відзначитися: на 38-й хвилині Борха Іглесіас замкнув флангову передачу.

У другому таймі на полі з'явився Мессі, і гра "Барселони" змінилася. На 59-й хвилині Мессі зрівняв рахунок. На 68-й хвилині каталонці вийшли вперед — Віктор Руїс зрізав м'яч у власні ворота. Але на 75-й хвилині він реабілітувався: переграв усіх після подачі зі штрафного та зрівняв рахунок. Вирішальний гол забив на 87-й хвилині молодий півзахисник "Барселони" Трінкал.

Забивши м'яч, Мессі встановив новий особистий рекорд. Він став автором гола через 136 секунд після виходу на заміну. Після початку гри з лави запасних Мессі забив 27 голів за свою кар'єру.

У нинішньому сезоні Мессі взяв участь у 26 матчах за "Барселону" у всіх турнірах, забив 17 голів. Його контракт із клубом закінчується влітку цього року. За інформацією ЗМІ, аргентинець може перейти в "Парі Сен-Жермен" або "Манчестер Сіті".

Сам Мессі заявив, що не спілкується з іншими клубами з приводу можливого переходу. А головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що для іменитого аргентинця настав час покинути "Барселону".