Бегунья из Эфиопии установила мировой рекорд в беге на 1500 метров в помещении (видео)

Предыдущий рекорд побит более чем на 2 секунды.

На легкоатлетическом турнире во французском Льевене установлен новый мировой рекорд в закрытых помещениях в беге на 1500 метров среди женщин. 24-летняя бегунья из Эфиопии Гудаф Цегай пробежала дистанцию за 3 минуты и 53.09 секунды.

Об этом сообщает Worldathletics в Istagram.

"Гудаф Цегай из Эфиопии побила мировой рекорд на 1500 метров в закрытых помещениях за 3.53.09. Совершенно невероятно", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд побит более чем на 2 секунды. Ранее рекордом владела соотечественница Гудаф Гензебе Дибаба (3:55.17), и он был установлен 1 февраля 2014 года в Карлсруэ (Германия).

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Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на турнире в Словакии установила мировой рекорд среди юниоров.