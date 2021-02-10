Бігунка з Ефіопії встановила світовий рекорд із бігу на 1 500 метрів у приміщенні (відео)

Попередній рекорд побитий більш ніж на 2 секунди.

На легкоатлетичному турнірі у французькому Льєвені встановлений новий світовий рекорд у закритих приміщеннях із бігу на 1 500 метрів серед жінок. 24-річна бігунка з Ефіопії Гудаф Цегай пробігла дистанцію за 3 хвилини і 53.09 секунди.

Про це повідомляє Worldathletics в Istagram.

"Гудаф Цегай з Ефіопії побила світовий рекорд на 1 500 метрів у закритих приміщеннях за 3.53.09. Абсолютно неймовірно", — йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд побитий більш ніж на 2 секунди. Раніше рекордом володіла співвітчизниця Гудаф Гензебе Дібаба (3.55.17), і він був встановлений 1 лютого 2014 року в Карлсруї (Німеччина).

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Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на турнірі в Словаччині встановила світовий рекорд серед юніорів.