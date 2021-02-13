Элина Свитолина вышла в четвертый круг Australian Open (видео)

Украинская теннисистка обыграла бывшую россиянку Юлию Путинцеву.

26-летняя украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг проходящего в австралийском Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом пишет Сhampionat.

Свитолина встретилась с представительницей Казахстана – своей ровесницей – Юлией Путинцевой, которая занимает 28 место в мировом рейтинге WTA. Кстати, Путинцева родилась в Москве и до 2012 года выступала за РФ, но в 17-летнем возрасте отказалась от российского гражданства.

Матч продлился 1 час 23 минуты. Победу в нем одержала украинка со счетом 6:4, 6:0.

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За это время украинка совершила 1 эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

Таким образом, Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open. Соперницей Свитолиной в 1/8 финала турнира станет американка Джессика Пегула.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 млн долларов.

Отметим, что 11 февраля Свитолина во втором круге Australian Open-2021 уверенно обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф и вышла в следующий этап соревнований.

На Australian Open объявлен локдаун для предотвращения распространения британского штамма коронавируса. Начиная с субботы, 13 февраля, по меньшей мере, следующие пять дней матчи турнира пройдут без зрителей.