Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола Australian Open (відео)

Українська тенісистка обіграла колишню росіянку Юлію Путинцеву.

26-річна українська професійна тенісистка Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру Великого шолома Australian Open, що проходить в Мельбурні. Про це пише Сhampionat.

Світоліна зустрілася з представницею Казахстану — своєю ровесницею — Юлією Путінцевою, яка займає 28 місце в світовому рейтингу WTA. До речі, Путінцева народилася в Москві і до 2012 року виступала за РФ, але в 17-річному віці відмовилася від російського громадянства.

Матч тривав 1 годині 23 хвилини. Перемогу в ньому здобула українка з рахунком 6: 4, 6:0.

[ + – ]

За цей час українка здійснила 1 ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 з 13 брейк-пойнтів.

Таким чином, Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Australian Open. Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу турніру стане американка Джессіка Пегула.

Відкритий чемпіонат Австралії проходить з 8 по 22 лютого. Загальний призовий фонд турніру становить 61 млн доларів.

Відзначимо, що 11 лютого Світоліна у другому колі Australian Open-2021 впевнено обіграла 16-річну американку Корі Гауфф і вийшла в наступний етап змагань.

На Australian Open оголошено локдаун для запобігання поширенню британського штаму коронавірусу. Починаючи з суботи, 13 лютого, щонайменше наступні пʼять днів матчі турніру пройдуть без глядачів.