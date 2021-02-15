Подробности отчисления Селезнева из "Колоса": Я бокалы не считал

Футболист извинился перед тренером и сказал, что готов и дальше помогать команде.

История об отчислении нападающего Евгения Селезнева из футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) обрастает новыми подробностями.

В интервью программе Великий Футбол футболист признался, что действительно употреблял алкоголь в Турции во время встречи с "очень известными людьми", но настаивает, что сыграть в контрольном матче ему помешала травма.

"Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили…Как много? Я не мерял. Ну пару бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей. Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего", – рассказал Селезнев.

Как пишет Sport.ua, накануне контрольного матча Селезнев в баре проводил время в компании с бывшими и действующими игроками – украинцами Андреем Ворониным и Артемом Милевским и россиянами – Андреем Аршавиным, Александром Самедовым и Владиславом Радимовым.

Селезнев также признался, что перед товарищеской игрой поссорился с тренером команды Русланом Костышиным.

"Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек, такой же как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ. Приехав в Киев я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было", – сказал Селезнев.

Футболист сказал, что, несмотря на то, что сейчас ставиться вопрос о расторжении его контракта с "Колосом", он готов и дальше помогать команде.

"Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других — догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю", – сказал Селезнев.

Нападающий также попросил прощения у тренера Руслана Костышина.

"Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, эмоциональность, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину", – закончил Селезнев.

Напомним, Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).