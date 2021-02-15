Подробиці відрахування Селезньова з "Колоса": Я келихи не рахував

Футболіст вибачився перед тренером і сказав, що готовий і далі допомагати команді.

Історія про відрахування нападника Євгена Селезньова з футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) обростає новими подробицями.

В інтерв'ю програмі Великий Футбол футболіст зізнався, що дійсно вживав алкоголь в Туреччині під час зустрічі з "дуже відомими людьми", але наполягає, що зіграти в контрольному матчі йому завадила травма.

"Червоне вино я можу випити. Чому ні? Ну ми випили... Як багато? Я не міряв. Ну пару келихів випив. Ну я ж не рахував келихи. Ну сидимо за розмовою, зібралося 6-7 дуже відомих людей. Зіграти в товариському матчі мені не давали ахілли. Будь-який лікар підтвердить. Того дня я дійсно випив дуже багато знеболювального, розтерся маззю. Біль дійсно не давав мені бігти, нічого", — розповів Селезньов.

Як пише Sport.ua, напередодні контрольного матчу Селезньов у барі проводив час у компанії з колишніми і чинними гравцями — українцями Андрієм Вороніним і Артемом Мілевським і росіянами — Андрієм Аршавіним, Олександром Самедовим і Владиславом Радімовим.

Селезньов також зізнався, що перед товариською грою посварився з тренером команди Русланом Костишиним.

"Я не міг грати, з розминки довелося піти. Я сам собою емоційна людина, такий же як і Руслан Володимирович. Так, конфлікт якийсь був. Звичайно, я розлютився. Десь я некоректно повівся. Десь я неправий, дуже сильно неправий. Я готовий вибачитися в тому, що я десь неправий. Приїхавши до Києва я написав йому дуже велике СМС. Поки ніяких відповідей не було", — сказав Селезньов.

Футболіст сказав, що, незважаючи на те, що зараз виноситься питання про розірвання його контракту з "Колосом", він готовий і далі допомагати команді.

"Порушувалося питання про розірвання контракту. Я попросив пояснити, на якій підставі. Підстав немає. На моєму боці факти, а у інших — здогадки. Це теж не зовсім правильно. Я ж не можу відповідати за те, що кому-то что-то здається. У мене поки є контракт із Колосом. Я його чесно виконував і виконую", — сказав Селезньов.

Нападник також попросив вибачення у тренера Руслана Костишина.

"Руслан Володимирович, я хочу вибачитися за свій характер, запальність, емоційність, а також за те, що так сприйняв ситуацію і не поговорив, а замість цього сів у літак і полетів. Я готовий визнати свою провину", — закінчив Селезньов.

Нагадаємо, Євген Селезньов приєднався до "Колосу" на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 м'ячів (усі — з пенальті). За кар'єру Євген провів 116 голів в УПЛ і дуже близький до того, щоб перевершити рекорд результативності Сергія Реброва та Максима Шацьких (по 123 голи).