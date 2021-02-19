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Лига Европы: "Шахтер" на классе обыграл в гостях "Маккаби" из Тель-Авива (фото)

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Фото: ФК Шахтер

"Горняки" забили два сухих мяча в ворота соперника. 

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл в гостях "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0.

В первом тайме "горняки" завладели инициативой, разыгрывая комбинации возле ворот соперника, однако до опасных моментов долгое время не доходило.  Лишь на 23-й минуте затяжную атаку завершил опасным ударом Жуниор Мораес.

После этого игра проходила под диктовку "Шахтера", но в основном на подступах к штрафной площадке израильтян.

А на 31-й минуте Алан Патрик наконец то открыл счет. После длинного паса Марлоса на левый фланг, Николай Матвиенко в одно касание отпасовал на Патрика, и бразилец пробил вратаря. До конца тайма счет не изменился.

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Алан Патрик

Во второй половине игры "Шахтер" продолжал доминировать, но ситуацию не нагнетал. "Горняки" грамотно действовали в обороне, а в атаке старались разыграть мяч до верного.

На 79 минуте хороший момент увеличить счет имел вышедший на замену Коноплянка, но пробил из хорошей позиции во вратаря.

В конце поединка несколько опасных моментов возникло у ворот "Шахтера", однако молодой голкипер "горняков" Анатолий Трубин выручил команду.

А в самом конце игры, на 90 минуте "горняки" провели быструю контратаку, и Тете после передачи Фернандо направил мяч в ворота. Итог встречи – 2:0 в пользу "Шахтера".

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" (Донецк) — "Маккаби" (Тель-Авив) пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 25 февраля. 

Напомним, донецкий "Шахтер" попал в топ-10 клубов мира, завоевавших наибольшее количество трофеев в XXI веке.В рейтинге авторитетного веб-портала Transfermarkt украинский клуб занял 7-е место с 33 трофеями.