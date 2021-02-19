Ліга Європи: "Шахтар" на класі переграв у гостях "Маккабі" з Тель-Авіва (фото)

"Гірники" забили два сухих м'ячі у ворота суперника.

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв у гостях "Маккабі" з Тель-Авіва з рахунком 2: 0.

У першому таймі "гірники" заволоділи ініціативою, розігруючи комбінації біля воріт суперника, проте до небезпечних моментів довгий час не доходило. Лише на 23-й хвилині затяжну атаку завершив небезпечним ударом Жуніор Мораес.

Після цього гра проходила під диктуванням "Шахтаря", але в основному на підступах до штрафного майданчика ізраїльтян.

А на 31-й хвилині Алан Патрік нарешті відкрив рахунок. Після довгого пасу Марлоса на лівий фланг, Микола Матвієнко в один дотик відпасував на Патріка, і бразилець пробив воротаря. До кінця тайму рахунок не змінився.

[ + – ] Алан Патрік

У другій половині гри "Шахтар" продовжував домінувати, але ситуацію не нагнітав. "Гірники" грамотно діяли в обороні, а в атаці намагалися розіграти м'яч.

На 79 хвилині хороший момент збільшити рахунок мав, вийшовши на заміну, Коноплянка, але пробив з гарної позиції у воротаря.

У кінці поєдинку кілька небезпечних моментів виникло біля воріт "Шахтаря", проте молодий голкіпер "гірників" Анатолій Трубін виручив команду.

А в самому кінці гри, на 90 хвилині "гірники" провели швидку контратаку, і Тете після передачі Фернандо направив м'яч у ворота. Підсумок зустрічі — 2: 0 на користь "Шахтаря".

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" (Донецьк) — "Маккабі" (Тель-Авів) пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 25 лютого.

Нагадаємо: донецький "Шахтар" потрапив у топ-10 клубів світу, які завоювали найбільшу кількість трофеїв у XXI століття. У рейтингу авторитетного веб-порталу Transfermarkt український клуб посів 7-е місце з 33 трофеями.