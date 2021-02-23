Новый рекорд: Роналду забил всем командам Серии А

В общей сложности португалец забил 70 мячей в чемпионате Италии.

Знаменитый нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Кротоне" (3:0) сделал дубль, установив новое личное достижение. Португалец забивал всем 18 командам, которые сейчас выступают в Серии А.

Об этом сообщает iSport.

Теперь 36-летний португальский нападающий не только отличился в играх со всеми соперниками по итальянскому первенству, но и вплотную приблизился к рекорду Златана Ибрагимовича, который забивал 79 различным командам в топ-5 европейских лигах, а Роналду – 78.

В нынешнем сезоне в активе Роналду 18 голов в 19 матчах Серии А, в общей сложности он забил 70 мячей в чемпионате Италии.

Напомним, Криштиану Роналду превзошел рекорд бразильской легенды футбола Пеле по забитым мячам. Кроме того, Роналду признали лучшим игроком текущего столетия.