Новий рекорд: Роналду забив всім командам Серії А

Загалом португалець забив 70 м'ячів у чемпіонаті Італії.

Знаменитий нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі 23-го туру чемпіонату Італії з "Кротоні" (3:0) зробив дубль, встановивши нове особисте досягнення. Португалець забивав всім 18 командам, які зараз виступають в Серії А.

Про це повідомляє iSport.

Тепер 36-річний португальський нападник не тільки відзначився в іграх з усіма суперниками по італійському першості, але і впритул наблизився до рекорду Златана Ібрагімовича, який забивав 79 різним командам в топ-5 європейських лігах, а Роналду — 78.

У нинішньому сезоні в активі Роналду 18 голів у 19 матчах Серії А, загалом він забив 70 м'ячів у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перевершив рекорд бразильської легенди футболу Пеле за забитими м'ячами. Крім того, Роналду визнали найкращим гравцем поточного сторіччя.