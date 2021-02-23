Усик снова появится в ринге не раньше мая

Промоутер возможного соперника украинца Джо Джойса считает, что до этого времени боксеры не успеют подготовиться к поединку.

Промоутер возможно следующего соперника Александра Усика супертяжеловеса Джо Джойса, Фрэнк Уоррен, поделился ходом переговоров с украинцем, и сказал, что бой за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе может состояться не раньше мая.

Об этом он сказал в интервью каналу Frank Warren’s Queensberry Promotions.

"На данный момент мы ведем переговоры. Посмотрим, к чему они приведут, а затем мы примем решение. Временный титул будет стоять на кону… Апрель – это слишком рано. Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае", – сказал Уоррен.

Промоутер Джойса отметил, что такой поединок стал бы отличной возможностью для его подопечного проявить себя в супертяжелом весе.

"Это хороший бой, в этом нет никаких сомнений. Это отличная возможность для Джо. Это может стать его большим моментом. Посмотрим, к чему мы придем. Сейчас мы обсуждаем этот бой. Дальше будет видно, что из этого получится", – сказал Уоррен.

Отметим, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс.

Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Напомним, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.