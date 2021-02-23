Усик знову з'явиться в рингу не раніше травня

Промоутер можливого суперника українця Джо Джойса вважає, що до цього часу боксери не встигнуть підготуватися до поєдинку.

Промоутер можливо наступного суперника Олександра Усика суперважкоатлета Джо Джойса, Френк Воррен, поділився ходом переговорів з українцем, і сказав, що бій за титул тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі може відбутися не раніше травня.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Наразі ми ведемо переговори. Подивимося, до чого вони призведуть, а потім ми ухвалимо рішення. Тимчасовий титул стоятиме на кону... Квітень — це занадто рано. Вже наступного тижня почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться в травні", — сказав Воррен.

Промоутер Джойса зазначив, що такий поєдинок став би чудовою можливістю для його підопічного проявити себе в суперважкій вазі.

"Це хороший бій, у цьому немає ніяких сумнівів. Це відмінна можливість для Джо. Це може стати його великим моментом. Подивимося, до чого ми дійдемо. Зараз ми обговорюємо цей бій. Далі буде видно, що з цього вийде", — сказав Воррен.

Зазначимо, Олександр Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Ф'юрі й тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обов'язковий захист проти Олександра Усика.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Ф'юрі зобов'яжуть протягом 180 днів провести поєдинок із переможцем бою Усик — Джойс.

Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Олександр Усик посів пʼяте місце онлайн-рейтингу найвпливовіших українців від focus.ua та перше місце — у групі "Кумири". За нього віддали 2 184 читацьких голоси.