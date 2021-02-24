В "Брюгге" выявили новые случаи заражения ковидом перед ответным матчем с "Динамо" в ЛЕ (фото)

Заразившимися оказались голкипер Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе.

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы (ЛЕ) с киевским "Динамо" персонал и футболисты бельгийского "Брюгге" прошли очередное тестирование на коронавирус. Два игрока команды получили положительные результаты теста.

Как сообщает официальный сайт клуба.

Заразившимися оказались голкипер Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе.

[ + – ] Симон Миньоле

Оба заболевших пройдут дополнительное тестирование 24 февраля. Болезнь протекает у них без симптомов.

[ + – ] Шарль де Кетеларе Фото: ua.news

Перед первым матчем между "Динамо" и "Брюгге" в Лиге Европы в стане бельгийского клуба положительные тесты сдали представители тренерского штаба, а также игроки Ханс Ванакен, Матей Митрович, Стефано Денсвил и Матс Ритс.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" мирно разошлась с бельгийским "Брюгге" 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии в 22:00 по киевскому времени.