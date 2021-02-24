У "Брюгге" виявили нові випадки зараження ковідом перед матчем-відповіддю з "Динамо" в ЛЄ (фото)

Заразилися голкіпер Сімон Міньйоле і півзахисник Шарль де Кетеларе.

Напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (ЛЄ) з київським "Динамо" персонал і футболісти бельгійського "Брюгге" пройшли чергове тестування на коронавірус. Два гравці команди отримали позитивні результати тесту.

Як повідомляє офіційний сайт клубу.

Заразилися голкіпер Сімон Міньйоле і півзахисник Шарль де Кетеларе.

[ + – ] Сімон Міньйоле

Обидва хворих пройдуть додаткове тестування 24 лютого. Хвороба протікає в них без симптомів.

[ + – ] Шарль де Кетеларе Фото: ua.news

Перед першим матчем між "Динамо" і "Брюгге" в Лізі Європи в команді бельгійського клубу позитивні тести здали представники тренерського штабу, а також гравці Ханс Ванаку, Матей Мітрович, Стефано Денсвіл і Матс Рітс.

Нагадаємо: у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" мирно розійшлися з бельгійським "Брюгге" 1: 1. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії о 22:00 за київським часом.