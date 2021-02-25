Футбольный специалист вернулся работать в Украину.

Украинский тренер, в прошлом знаменитый игрок киевского "Динамо", Юрий Калитвинцев возглавил донецкий "Олимпик".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили контракт на 1,5 года. Генеральный менеджер "Олимпика" Алексей Антонов уже представил команде нового главного тренера.

"Все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью… Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: «У вас же есть тренер!» Но президент сказал, что с тренером мы мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника. Тогда я дал согласие на встречу и, практически до утра, мы сидели и обсуждали многие футбольные дела. Лишь под утро вместе с президентом пришли к тому, что будем сотрудничать", – прокомментировал свое назначение Калитвинцев.

Новый наставник "Олимпика" добавил, что не хочет бороться с командой только за выживание в высшей лиге.

"Каковы мои амбиции в "Олимпике"? Мне не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание. Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность! Но мы не будем двигаться широкими шагами, все должно быть поступательно!", – сказал Калитвинцев.

В текущем сезоне "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 17 очков после 14 сыгранных туров.

Отметим, последним местом тренерской работы Калитвинцева было московское "Динамо", которое он возглавлял в 2016-2017 годах. По итогам первого сезона на своем посту Калитвинцеву удалось вернуть команду в Премьер-лигу. 7 октября 2017 года клуб сообщил об отставке Калитвинцева по обоюдному согласию сторон.

Напомним, бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Барселоны" войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". В 2003-2005 годах Яя Туре играл за донецкий клуб "Металлург".