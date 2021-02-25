Футбольний фахівець повернувся працювати в Україні.

Український тренер, у минулому знаменитий гравець київського "Динамо", Юрій Калитвинцев очолив донецький "Олімпік".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Сторони уклали контракт на 1,5 року. Генеральний менеджер "Олімпіка" Олексій Антонов уже представив команді нового головного тренера.

"Усе сталося дуже швидко, буквально сьогодні вночі... Був дзвінок від президента клубу. Він запитав, чи немає в мене бажання очолити команду. Перше, що я відповів: «У вас же є тренер!» Але президент сказав, що з тренером ми мирно і добре попрощалися, тому команда наразі без наставника. Тоді я дав згоду на зустріч і практично до ранку ми сиділи й обговорювали багато футбольних справ. Лише під ранок разом з президентом прийшли до того, що співпрацюватимемо", — прокоментував своє призначення Калитвинцев.

Новий наставник "Олімпіка" додав, що не хоче боротися з командою тільки за виживання у вищій лізі.

"Які мої амбіції в "Олімпіку"? Мене не цікавить середина турнірної таблиці, а тим більше боротьба за виживання. Скажу так: у мене не амбіції, а амбітність, спортивна амбітність! Але ми не будемо рухатися широкими кроками, усе повинно бути поступально!", — сказав Калитвинцев.

У поточному сезоні "Олімпік" посідає восьме місце в турнірній таблиці, маючи 17 балів після 14 зіграних турів.

Зазначимо, що останнім місцем тренерської роботи Калитвинцева було московське "Динамо", яке він очолював у 2016-2017 роках. За підсумками першого сезону на своєму посту Калитвинцеву вдалося повернути команду в Прем'єр-лігу. 7 жовтня 2017 року клуб повідомив про відставку Калитвинцева за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо: колишній півзахисник "Манчестер Сіті" і "Барселони" увійде до тренерського штабу донецького "Олімпіка". У 2003-2005 роках Яя Туре грав за донецький клуб "Металург".