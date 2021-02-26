Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться друг с другом в финале Лиги Европы

Украинские команды 25 февраля обыграли своих соперников с минимальным счетом и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

"Шахтер" и "Динамо" выиграли свои ответные матчи и вышли в 1/8 Лиги Европы. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команды и пожелал встретиться в финале. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, парни! И желаю встретиться в финале!", — сообщил Зеленский.

Жеребьевка 1/8 финала состоится сегодня, 26 февраля в Ньоне, а посева не будет, каждый соперник может встретиться с каждым. Первые матчи пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

Напомним, в ответном матче 1/16 Лиги Европы киевское "Динамо" с большим трудом победило бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0, и вышло в следующий этап розыгрыша турнира. Донецкий "Шахтер" в Киеве выиграл у израильского клуба "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в следующий этап турнира.