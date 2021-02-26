Зеленський побажав "Динамо" і "Шахтарю" зустрітися один з одним у фіналі Ліги Європи

Українські команди 25 лютого обіграли своїх суперників з мінімальним рахунком і вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар" і "Динамо" виграли свої матчі у відповідь і вийшли в 1/8 Ліги Європи. Президент України Володимир Зеленський привітав команди і побажав зустрітися у фіналі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро вітаю київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з перемогами і виходом в наступну стадію Ліги Європи! Спасибі вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі!", — повідомив Зеленський.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться сьогодні, 26 лютого в Ньоні, кожен суперник може зустрітися з кожним. Перші матчі пройдуть 11 березня, матчі-відповіді — 18 березня.

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи київське "Динамо" з великими труднощами перемогло бельгійський "Брюгге" з рахунком 1:0, і вийшло в наступний етап розіграшу турніру. Донецький "Шахтар" в Києві виграв у ізраїльського клубу "Маккабі" з рахунком 1:0 і вийшов в наступний етап турніру.