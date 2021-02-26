Молодой защитник "Динамо" попал в сборную недели Лиги Европы

Александр Сирота выдал феерический дебют в еврокубках.

20-летний защитник киевского "Динамо" Александр Сирота включен в символическую сборную недели Лиги Европы по версии УЕФА.

Об этом сообщается на сайте организации.

Александр отыграл полный матч с бельгийским "Брюгге" на позиции в центре обороны, а его уверенные действия позволили киевлянам сохранить свои ворота сухими и пройти бельгийский клуб в 1/16 турнира.

Примечательно, что это была дебютная встреча 20-летнего футболиста в Лиге Европы.

За 90 с лишним минут Александр Сирота 83 раза коснулся мяча, отдал 67 точных передач (82%), выиграл 3 верховые дуэли и совершил 4 удачные обводки.

Полный состав команды недели Лиги Европы:

Вратарь: Андреас Линде ("Мольде");

Защитники: Александер Бах ("Славия"), Александр Сирота ("Динамо"), Киран Тирни ("Арсенал");

Полузащитники: Райан Кент ("Рейнджерс"), Делле Алли ("Тоттенхэм"), Дэви Классен ("Аякс"), Эйрик Улланн-Андерсен ("Мольде");

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Карлос Винисиус ("Тоттенхэм").

Напомним, "Динамо" по сумме двух матчей прошло "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы (1:1 и 1:0).