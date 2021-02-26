Молодий захисник "Динамо" потрапив до збірної тижня Ліги Європи

Олександр Сирота видав феєричний дебют у єврокубках.

20-річний захисник київського "Динамо" Олександр Сирота включений у символічну збірну тижня Ліги Європи за версією УЄФА.

Про це повідомляється на сайті організації.

Олександр відіграв повний матч з бельгійським "Брюгге" на позиції в центрі оборони, а його впевнені дії дозволили киянам зберегти свої ворота сухими і пройти бельгійський клуб в 1/16 турніру.

Примітно, що це була дебютна зустріч 20-річного футболіста в Лізі Європи.

За 90 з гаком хвилин Олександр Сирота 83 рази торкнувся м'яча, віддав 67 точних передач (82%), виграв 3 верхові дуелі і зробив 4 вдалі обведення.

Повний склад команди тижня Ліги Європи:

Воротар: Андреас Лінде ( "Мольде");

Захисники: Александер Бах ( "Славія"), Олександр Сирота ( "Динамо"), Кіран Тірні ( "Арсенал");

Півзахисники: Раян Кент ( "Рейнджерс"), Деллі Аллі ( "Тоттенхем"), Деві Классен ( "Аякс"), Ерік Улланн-Андерсен ( "Мольде");

Нападники: Жерар Морено ( "Вільярреал"), Альфредо Морелос ( "Рейнджерс"), Карлос Вінісіус ( "Тоттенхем").

Нагадаємо: "Динамо" за сумою двох матчів обійшла "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи (1: 1 і 1: 0).