Украинские боксеры завоевали 6 медалей на турнире в Болгарии (видео)

В активе у сборной одна золотая медаль, три серебряных и две бронзовые.

На 72-м ежегодном международном турнире по боксу класса "А" в Болгарии украинским боксерам удалось завоевать 6 медалей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

"На этом этапе главным для команды было войти в соревновательный ритм, продышаться, получить необходимую боевую практику, а для тренерского состава — пересмотреть наших парней в боях с мощной оппозицией после такого длительного перерыва, связанного с пандемией. Выводы сделаны. Планы скорректированы", — заявил глава пресс-службы Федерации Александр Подаваленко.

Украинская сборная показала такие результаты:

Золото

Александр Хижняк в весовой категории 75 кг:

[ + – ] турнир в Болгарии - видео

Серебро

Анна Лысенко в весовой категории 69 кг:

[ + – ] Бой 1/2 Лысенко - Хамидова

Евгений Барабанов в весовой категории 69 кг:

[ + – ] Барабанов - Галагот

Цотне Рогава в весовой категории +91 кг:

[ + – ] Рогава - Дайренули

Бронза:

Юлия Цыплакова в весовой категории 57 кг;

Максим Коц в весовой категории 81 кг:

[ + – ] турнир в Болгарии - видео

В итоге украинская команда вошла в ТОП-3 итогового рейтинга в боксерском турнире.

Странджа — старейший боксерский турнир в Европе. Проходит ежегодно в разных европейских городах. В 2021 году чемпионат проходил в болгарской Софии. В турнире принимали участие сборные более 30 стран.

Напомним, по словам гендиректора К2 Promotions, Владимир Кличко еще может вернуться на ринг. Для этого у него есть как минимум две причины.

Также сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик может сразиться с Теофимо Лопесом в 2022 году.