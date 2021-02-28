Украинские боксеры завоевали 6 медалей на турнире в Болгарии (видео)
В активе у сборной одна золотая медаль, три серебряных и две бронзовые.
На 72-м ежегодном международном турнире по боксу класса "А" в Болгарии украинским боксерам удалось завоевать 6 медалей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
"На этом этапе главным для команды было войти в соревновательный ритм, продышаться, получить необходимую боевую практику, а для тренерского состава — пересмотреть наших парней в боях с мощной оппозицией после такого длительного перерыва, связанного с пандемией. Выводы сделаны. Планы скорректированы", — заявил глава пресс-службы Федерации Александр Подаваленко.
Украинская сборная показала такие результаты:
Золото
Александр Хижняк в весовой категории 75 кг:
Серебро
Анна Лысенко в весовой категории 69 кг:
Евгений Барабанов в весовой категории 69 кг:
Цотне Рогава в весовой категории +91 кг:
Бронза:
Юлия Цыплакова в весовой категории 57 кг;
Максим Коц в весовой категории 81 кг:
В итоге украинская команда вошла в ТОП-3 итогового рейтинга в боксерском турнире.
Странджа — старейший боксерский турнир в Европе. Проходит ежегодно в разных европейских городах. В 2021 году чемпионат проходил в болгарской Софии. В турнире принимали участие сборные более 30 стран.
Напомним, по словам гендиректора К2 Promotions, Владимир Кличко еще может вернуться на ринг. Для этого у него есть как минимум две причины.
Также сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик может сразиться с Теофимо Лопесом в 2022 году.