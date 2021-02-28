Українські боксери завоювали 6 медалей на турнірі в Болгарії (відео)

В активі у збірної одна золота медаль, три срібних й дві бронзові.

На 72-му щорічному міжнародному турнірі з боксу класу "А" в Болгарії українським боксерам вдалося завоювати 6 медалей. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

"На цьому етапі головним для команди було увійти в змагальний ритм, продихатися, отримати необхідну бойову практику, а для тренерського складу — переглянути наших хлопців в боях з потужною опозицією після такої тривалої перерви, пов'язаної з пандемією. Висновки зроблені. Плани скориговані", — заявив глава пресслужби Федерації Олександр Подаваленко.

Українська збірна показала такі результати:

золото

Олександр Хижняк у ваговій категорії 75 кг:

[ + – ] турнір в Болгарії — відео

срібло

Анна Лисенко у ваговій категорії 69 кг:

[ + – ] Бій 1/2 Лисенко — Хамідова

Євген Барабанов у ваговій категорії 69 кг:

[ + – ] Барабанов — Галагот

Цотне Рогава у ваговій категорії +91 кг:

[ + – ] Рогава — Дайренулі

бронза:

Юлія Циплакова у ваговій категорії 57 кг;

Максим Коц у ваговій категорії 81 кг:

[ + – ] турнір в Болгарії — відео

У підсумку українська команда увійшла в ТОП-3 підсумкового рейтингу в боксерському турнірі.

Странджа — найстаріший боксерський турнір в Європі. Проходить щорічно в різних європейських містах. У 2021 році чемпіонат проходив у болгарській Софії. В турнірі брали участь збірні з понад 30 країн.

Нагадаємо, за словами гендиректора К2 Promotions, Володимир Кличко ще може повернутися на ринг. Для цього у нього є як мінімум дві причини.

Також повідомлялося, що український боксер Денис Беринчик може битися з Теофімо Лопесом у 2022 році.